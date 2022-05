Mehr als eineinhalb Monate nach dem Start der offiziellen Produktion beginnt eine umfassende Kontrolle der neuen Fabrik von US-Elektroautobauer Tesla in Gr├╝nheide bei Berlin . Am Montag (9. Mai) startet die sogenannte Erstrevision, eine Art Abnahmepr├╝fung. Bis zum 20. Mai werde in der Anlage gepr├╝ft, ob die Anlage tats├Ąchlich genehmigungskonform errichtet wurde und betrieben wird, teilte das Umweltministerium mit.

Berlin: Vollst├Ąndige Pr├╝fung erst nach Inbetriebnahme m├Âglich

In der ersten E-Auto-Fabrik von Tesla in Europa rollen seit dem 22. M├Ąrz offiziell die Fahrzeuge vom Band, allerdings sind noch nicht alle Auflagen aus der umweltrechtlichen Genehmigung des Landes erf├╝llt. Das ist nach Angaben der Landesregierung zul├Ąssig: Weil die Anlage in Teilschritten in Betrieb genommen wird, seien Auflagen f├╝r die jeweiligen Anlagenteile sukzessiv erf├╝llt, hei├čt es im Umweltministerium.