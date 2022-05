OVG: Ukrainische Flagge bleibt bei Versammlung verboten

Das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg hat f├╝r eine kleine Versammlung anl├Ąsslich des 77. Jahrestages des Endes des Zweiten Weltkrieges ukrainische Fahnen und Milit├Ąrlieder verboten - und damit eine zuvor ergangene Entscheidung des Verwaltungsgerichts Berlin ge├Ąndert. "Es verbleibt demnach auch insoweit bei den Regelungen der Allgemeinverf├╝gung der Polizei Berlin", teilte das Gericht am Montagabend mit. Wegen der Eilbed├╝rftigkeit der Sache sei die Entscheidung zun├Ąchst ohne schriftliche Begr├╝ndung ergangen, hie├č es. Der Beschluss ist unanfechtbar.

Die Veranstalter einer f├╝r den Abend geplanten Kundgebung vor dem Deutsch-Russischen Museum in Berlin-Karlshorst hatten sich beim Berliner Verwaltungsgericht - zun├Ąchst erfolgreich - gegen eine Verordnung der Polizei gewehrt. Die Beh├Ârde hatte an 15 Gedenkst├Ątten russische und ukrainische Fahnen, Uniformen sowie Marsch- und Milit├Ąrlieder untersagt, das Verbot galt aber nicht f├╝r Diplomaten und Veteranen des Zweiten Weltkriegs.

Mit den umstrittenen Auflagen wollten die Sicherheitsbeh├Ârden nach eigener Aussage verhindern, dass das Weltkriegsgedenken von m├Âglichen Konflikten im Zusammenhang mit dem aktuellen Krieg in der Ukraine ├╝berschattet wird. Das Berliner Verwaltungsgericht hatte den Veranstaltern am Montag zun├Ąchst Recht gegeben und die Entscheidung damit erkl├Ąrt, dass die Begr├╝ndung der Polizei sich auf Erkenntnisse von Versammlungen mit pro-russischem Bezug beziehe. Bei der f├╝r den Abend geplanten halbst├╝ndigen Veranstaltung best├╝nde diese Gefahr jedoch nicht, so die Mitteilung des Verwaltungsgerichts.