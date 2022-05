Angriff mit Messerstichen: Schwerverletzter Mann

Am Dienstagmorgen ist ein Mann an einer Kreuzung in Treptow-K├Âpenick von einem unbekannten T├Ąter mit einem Messer angegriffen worden. Wie die Polizei am Dienstagmorgen mitteilte, ist der Mann durch die Messerstiche in den Oberk├Ârper schwer verletzt worden. Er wurde ins Krankenhaus gebracht, nachdem er an der Kreuzung Sterndamm/Gro├č - Berliner Damm von Notfallsanit├Ątern versorgt worden war.