Experte: Ernstzunehmende Trockenheit in Berlin

Nach mehreren trockenen Monaten nun Freibadwetter Anfang Mai: Was viele Berlinerinnen und Berliner freuen mag, kann für die Natur folgenreich sein. "Die bisherigen Regenmengen in diesem Jahr waren nicht so gering, dass man schon von einer Katastrophe sprechen könnte", sagte Derk Ehlert von der Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz am Dienstag auf Anfrage. "Aber man muss die Lage ernstnehmen. Wir haben schon jetzt ein Defizit für das laufende Jahr - ganz davon zu schweigen, dass die extreme Trockenheit der Jahre 2018 bis 2020 in unserer Region bisher nicht ausgeglichen wurde."