Kipping warnt vor Ausbeutung von Ukraine-Flüchtlingen

Sozialsenatorin Katja Kipping hat vor der Ausbeutung ukrainischer Fl├╝chtlinge auf dem Berliner Arbeitsmarkt gewarnt. "Es gibt eben auch schon erste F├Ąlle von besonders perfider Ausbeutung", sagte die Linke-Politikerin am Mittwoch in Berlin. Bislang handele es sich um Einzelf├Ąlle, repr├Ąsentative Zahlen gebe es noch nicht. "F├╝r uns ist es eher das Gef├╝hl, das ist die Spitze des Eisberges, die wir sehen", sagte Kipping. Mit Beratungen, Schulungen und Flyern zum deutschen Arbeitsrecht sollen solche Vorf├Ąlle m├Âglichst verhindert werden.

Unseri├Âse Stellenanzeigen k├Ąmen vor allem aus der Reinigungs- und Baubranche oder bei Paketzustellern, die in Internetportalen oder in Sozialen Medien auftauchten, sagte Schwertmann. In einem Fall hatte sich ein Fl├╝chtling gemeldet und gefragt, ob er in Deutschland f├╝r eine lettische Firma mit einem lettischen Arbeitsvertrag arbeiten d├╝rfe. Dies sei wom├Âglich eine Strategie des Arbeitsgebers, die deutschen Arbeitsbedingungen zu umgehen, sagte eine BEMA-Sprecherin.