Aktualisiert am 12.05.2022 - 19:16 Uhr Lesedauer: 2 Min.

In Berlin hat es laut Betreiberfirma seit Jahresbeginn bereits 9.000 Aufbr├╝che sogenannter City-Toiletten gegeben. Ein eigenes Ermittlungsteam der Polizei hat sich dem Thema angenommen.

Die vielen kostspieligen Toilettenaufbr├╝che in Berlin finden kein Ende, bei einer Tat im Ortsteil Rummelsburg gelang nun eine vorl├Ąufige Festnahme. Ein 25-J├Ąhriger habe am Mittwochabend den M├╝nzkasten einer ├Âffentlichen Toilette mit Gewalt ge├Âffnet und Geld herausgenommen, teilte die Polizei am Donnerstag mit.