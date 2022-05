Paus stellt Fahrplan für Kindergrundsicherung auf

Die neue Bundesfamilienministerin Lisa Paus hat einen Zeitplan f├╝r die Einf├╝hrung der Kindergrundsicherung skizziert. Jedes f├╝nfte Kind in Deutschland lebe in Armut, hier m├╝sse die Politik dringend ran, sagte die Gr├╝nen-Politikerin am Freitag bei einer Veranstaltung in der baden-w├╝rttembergischen Landesvertretung in Berlin. "Mein Ziel ist es ganz klar, dass wir im n├Ąchsten Jahr einen Gesetzentwurf dazu haben und dass wir eben auch bis zum Ende der Legislaturperiode ein Gesetz beschlie├čen und auch in die Auszahlung kommen." Das w├╝rde bedeuten, dass die Grundsicherung sp├Ątestens 2025 kommen soll.