Busse: Zahl der ukrainischen Schüler nicht vorhersagbar

Prognosen dazu, wie sich die Zahl der ukrainischen Kinder und Jugendlichen in Berliner Schulen entwickeln wird, sind nach ├ťberzeugung von Bildungssenatorin Astrid-Sabine Busse schwer m├Âglich. "Da br├Ąuchte ich eine Glaskugel", sagte Busse am Freitag im Anschluss an eine Konferenz der Familienministerinnen und -minister in Berlin. "Das Kriegsgeschehen ist ausschlaggebend daf├╝r, wie viele Menschen sich auf den Weg machen." Nach wie vor k├Ąmen jeden Tag Kriegsfl├╝chtlinge in Berlin an. Rund die H├Ąlfte davon sind Kinder und Jugendliche. "Wir sind vorbereitet", sagte Busse.