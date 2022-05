Berlin Nach Demo-Verbot: Hunderte Beamte im Einsatz Von dpa 14.05.2022 - 11:23 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Die Berliner Polizei ist am Samstag mit bis zu 1100 Beamten im Einsatz, um das Verbot pal├Ąstinensischer Demonstrationen durchzusetzen und andere geplante Versammlungen zu begleiten. Dies teilte die Polizei am Morgen auf Twitter mit. Das Oberverwaltungsgericht hatte in der Nacht das Verbot mehrerer Demonstrationen zum Vertreibungs-Gedenktag Nakba best├Ątigt.

Pal├Ąstinenser erinnern jedes Jahr am 15. Mai an Flucht und Vertreibung Hunderttausender Pal├Ąstinenser im ersten Nahostkrieg 1948. Aus einem Teil des britischen Mandatsgebiets Pal├Ąstina wurde am 14. Mai 1948 Israel. Die arabischen Nachbarn griffen den neuen Staat an. Im Zuge der K├Ąmpfe flohen rund 700 000 Pal├Ąstinenser oder wurden vertrieben.

Die Polizei hatte die f├╝nf Pal├Ąstina-Demonstrationen am Freitag, Samstag und Sonntag in Kreuzberg, Neuk├Âlln und Mitte untersagt. Sie begr├╝ndete dies damit, dass es zu volksverhetzenden, antisemitischen Rufen, Gewaltverherrlichung und Gewaltt├Ątigkeiten kommen k├Ânne. Das Verwaltungsgericht und das Oberverwaltungsgericht teilten diese Gefahrenprognose mit Blick auf fr├╝here ├Ąhnliche Veranstaltungen.

Eine Polizeisprecherin sagte am Samstag, Einsatzkr├Ąfte seien an den urspr├╝nglich vorgesehenen Kundgebungsorten in Kreuzberg und Neuk├Âlln, um m├Âgliche Teilnehmer auf das Verbot hinzuweisen. Dar├╝ber hinaus sei im Stadtgebiet viel los. Beamte seien auch zur Begleitung anderer Veranstaltungen vorgesehen, darunter eine Demonstration von Kurden und eine Kinder-Fahrraddemo.