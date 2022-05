Bayern droht bei 9-Euro-Ticket mit Blockade im Bundesrat

"Unter den aktuellen Bedingungen sehe ich nicht, dass Bayern dem Gesetz im Bundesrat zustimmen kann. Eine echte Entlastung f├╝r die B├╝rgerinnen und B├╝rger w├Ąre eine dauerhafte St├Ąrkung des ├ľffentlichen Personennahverkehrs durch mehr Bundesmittel f├╝r ein besseres Angebot", betonte Bernreiter. Stattdessen biete der Bund "ein Strohfeuer", an dessen Ende angesichts der dauerhaften Probleme wie zum Beispiel die hohen Spritpreise, deutliche Leistungseinschr├Ąnkungen drohten. "Wer die L├Ąnder, ohne die die Umsetzung nicht funktioniert, in den Verhandlungen so auflaufen l├Ąsst, muss sich nicht wundern, wenn am Ende gar nichts rauskommt."