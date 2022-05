Wenn es nach den Grünen geht, dann bekommt Berlin einen zusätzlichen Feiertag. Am 24. August, dem Unabhängigkeitstag der Ukraine , sollen die Bewohner freibekommen – einmalig in diesem Jahr, so hat es die Fraktion im Abgeordnetenhaus auf ihrer Klausurtagung am Wochenende beschlossen.

Es gehe nicht darum, den Berlinern "einen freien Tag zuzuschachern", heißt es auf Anfrage von t-online in der Pressestelle. Die Grünen wollten vielmehr ein Zeichen der Solidarität setzen und mit diesem Tag hervorheben, dass die Berlinerinnen und Berliner in diesem Krieg an der Seite der Menschen in der Ukraine stehen. Am 24. August feiert die Ukraine jährlich ihren Nationalfeiertag, denn an diesem Tag erklärte das Land im Jahr 1991 seine Unabhängigkeit von der Sowjetunion.