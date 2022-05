Tödlicher Raubüberfall auf Hausbesitzer: Haftstrafen

Berlin (dpa/bb) – Nach dem tödlichen Raubüberfall auf einen 57-Jährigen in seinem Reihenhaus in Berlin-Wannsee sind drei Männer zu langjährigen Haftstrafen verurteilt worden. Ein 32-Jähriger erhielt wegen Mordes elf Jahre - er sei die treibende Kraft des Einbruchs gewesen und habe brutal auf das Opfer eingeschlagen, begründete das Berliner Landgericht am Dienstag.