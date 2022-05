Tricks und Training: Harlem Globetrotters besuchen Kinder

Die Kinder vom Berliner Basketballverein Friedenauer TSC haben mit den weltbekannten Harlem Globetrotters trainiert. Thunder Law und Teamkamerad Flip White spielten am Dienstag mit dem U11- und U12-Basketballnachwuchs in der Schöneberger Sporthalle. "Es bedeutet mir viel hier zu sein und mit den Kindern zu trainieren, die solch eine Leidenschaft für Basketball haben", sagte Thunder Law, der vier Mal im Guinness-Buch der Rekorde steht - unter anderem dafür, dass er einen Ball rückwärts aus 25 Metern in den Korb traf.