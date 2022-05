Frau von Tram angefahren: Schwer verletzt ins Krankenhaus

Eine Fußgängerin ist in Berlin-Karlshorst von einer Straßenbahn angefahren und schwer verletzt worden. Die Frau wollte am Dienstagvormittag an der Ecke Ehrlichstraße/Liepnitzstraße in der Nähe einer Haltestelle die Gleise überqueren, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Die Polizei ermittelt demnach zur Unfallursache.