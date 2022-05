Ex-Kapitän Friedrich: "Alle müssen an einem Strang ziehen"

Herthas ehemaliger Kapit├Ąn und Sportdirektor Arne Friedrich hat zu breiter Unterst├╝tzung des Clubs in der Bundesliga-Relegation gegen den Zweitligisten Hamburger SV aufgerufen. "Ich w├╝nsche Hertha von Herzen zwei erfolgreiche Spiele in der Relegation. In der ganzen Stadt m├╝ssen alle Berliner heute Hertha ganz fest die Daumen dr├╝cken", sagte der 42-J├Ąhrige der "Bild"-Zeitung vor dem Hinspiel im wohl ausverkauften Olympiastadion an diesem Donnerstagabend (20.30 Uhr/Sky und Sat.1). "Die Unterst├╝tzung im Olympiastadion wird sicher gigantisch und auch unglaublich wichtig. Alle m├╝ssen jetzt zusammenhalten."

Hertha geh├Âre in die Bundesliga, sagte Friedrich. "Ich bin ├╝berzeugt davon, dass Hertha die Klasse h├Ąlt, wenn alle an einem Strang ziehen. Solche Spiele k├Ânnen ein Team so richtig zusammenschwei├čen und damit gleichzeitig eine gute Grundlage f├╝r die n├Ąchste Saison sein", sagte er. Der 42-J├Ąhrige spielte von 2002 bis 2010 f├╝r die Berliner. Zuletzt war Friedrich bis M├Ąrz Sportdirektor beim Hauptstadtclub. Er hatte sein Engagement bei der Hertha nach Gespr├Ąchen mit Gesch├Ąftsf├╝hrer Fredi Bobic vorzeitig beendet. Das R├╝ckspiel in der Relegation wird am Montag (23. Mai) in Hamburg gespielt.