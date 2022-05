Philipp Lienhart vor Finale: "Brauchen nahezu perfekten Tag"

Abwehrspieler Philipp Lienhart vom SC Freiburg geht mit gro├čem Respekt ins DFB-Pokal-Finale am Samstag (20.00 Uhr/ARD und Sky) in Berlin gegen RB Leipzig. "Wir wissen, dass Leipzig viel Qualit├Ąt hat, und dass wir einen nahezu perfekten Tag brauchen, um das Spiel zu gewinnen", sagte der 25-J├Ąhrige im Interview der "Badischen Neuesten Nachrichten" (Freitag). "Aber wir wollen alles versuchen, um den gr├Â├čten Vereinserfolg m├Âglich zu machen."

Die Leipziger sind im Duell der beiden Fu├čball-Bundesligisten leicht favorisiert. "Die Drei sind nat├╝rlich sehr gut", sagte Lienhart ├╝ber die RB-Offensivkr├Ąfte Christopher Nkunku, Andr├ę Silva und Yussuf Poulsen. "Aber man darf auch nicht die Spieler dahinter wie Dani Olmo vergessen. Wir d├╝rfen uns nicht nur auf ihre Top-St├╝rmer konzentrieren, genauso gef├Ąhrlich sind deren Au├čenspieler in der Dreierkette oder die Mittelfeldspieler. Bei den Standards gilt es nat├╝rlich, auch auf deren Verteidiger aufzupassen." Leipzig habe ein Team, in dem "jeder Einzelne imstande ist, Tore zu erzielen".

Gr├╝nde f├╝r die erfolgreiche Saison der Freiburger sieht Lienhart unter anderem in der Arbeit von Trainer Christian Streich und der verh├Ąltnism├Ą├čig niedrigen Anzahl an Abg├Ąngen im vergangenen Sommer. "Er ist ein Trainer, der Wert auf viele kleine Details legt und versucht, jeden Spieler besser zu machen. Da hat er ein super Gesp├╝r daf├╝r, wie er die Spieler anpacken muss, um Top-Leistungen aus ihnen herauszukitzeln", sagte der ├ľsterreicher ├╝ber den Coach. Zudem glaube er, "dass es uns geholfen hat, dass wir in den vergangenen Jahren relativ wenige Abg├Ąnge hatten. Daher kennen wir uns alle recht gut."