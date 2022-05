Union Berlin in Sommervorbereitung mit sieben Testspielen

Fu├čball-Bundesligist 1. FC Union Berlin plant in Vorbereitung auf die neue Saison mindestens sieben Testspiele und ein Trainingslager vom 11. bis 20. Juli in ├ľsterreich. Das gaben die K├Âpenicker am Samstag bekannt. Als Saisonauftakt hat Union am 9. Juli ein Spiel gegen die Bohemians Dublin im Stadion An der Alten F├Ârsterei ausgegeben.

Cheftrainer Urs Fischer erwartet die Profis am 20. Juni zum Trainingsauftakt. Nach den ├╝blichen medizinischen Tests, plant der Club am 23. Juni traditionell nach Bad Saarow zu reisen. Im Anschluss an das viert├Ągige Kurztrainingslager sollen drei Testspiele ausw├Ąrts folgen, bevor Dublin in die Wuhlheide kommt. Der letztj├Ąhrige Teilnehmer an der Qualifikation zur Conference League aus der irischen Hauptstadt gastiert erstmals in Berlin.