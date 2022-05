Aktualisiert am 22.05.2022 - 09:24 Uhr

Vereinsheim in K├Âpenick steht in Flammen

Gro├čeinsatz in K├Âpenick: 100 Kr├Ąfte der Feuerwehr sind im Einsatz, um ein Feuer in einem Vereinsheim zu l├Âschen. Auch angrenzende H├Ąuser m├╝ssen vor den Flammen gesch├╝tzt werden.

In Berlin-K├Âpenick ist am Sonntagmorgen ein Vereinsgeb├Ąude in Brand geraten ÔÇô nach ersten Informationen der Feuerwehr sind keine Menschen verletzt worden. "Das Geb├Ąude soll wohl 600 Quadratmeter gro├č sein, wir sind mit 100 Kr├Ąften vor Ort", sagte ein Feuerwehrsprecher.