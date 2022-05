Jugendliche überfallen Fußgänger und schlagen ihn zu Boden

Am Samstagabend ist ein Mann in Berlin-Friedrichshain von vier Jugendlichen ├╝berfallen worden. Der 24-J├Ąhrige war zu Fu├č in der Warschauer Stra├če unterwegs, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Dort sei die Vierergruppe auf ihn zugekommen und habe sofort zugeschlagen und ihn getreten.