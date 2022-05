Berlin Spranger besucht Kottbusser Tor: Streit um Polizeiwache Von dpa 23.05.2022 - 01:45 Uhr Lesedauer: 1 Min. Das Kottbusser Tor in der Abendd├Ąmmerung. (Quelle: Christoph Soeder/dpa/Bildarchiv/dpa-bilder)

Im Streit um die geplante Polizeiwache am Kottbusser Tor in Berlin-Kreuzberg besucht Innensenatorin Iris Spranger (SPD) am Montag (ab 11.00 Uhr) den umstrittenen Ort. Zusammen mit dem SPD-Fraktionsvorsitzenden Raed Saleh will sie sich ein Bild von der Lage dort machen. Vorher lassen Spranger und Saleh sich von der Polizei in der vor einigen Jahren gebauten Polizeiwache auf dem Alexanderplatz ├╝ber die Arbeit am dortigen Kriminalit├Ątsschwerpunkt informieren.

Spranger hatte mehrfach betont, dass die sogenannte Kottiwache trotz Widerstands aus der linken und linksradikalen Szene in Kreuzberg Anfang 2023 fertig sein soll. Anfang der Woche wurde daraufhin ihr Wahlkreisb├╝ro im Stadtteil Biesdorf in Marzahn vermutlich von Linksextremisten besch├Ądigt und beschmiert. Auf die Scheibe wurde in gro├čen Buchstaben die Parole "Keine Kottiwache" geschrieben. Das Sicherheitsglas der Scheibe wurde eingeschlagen und stinkende Butters├Ąure in die B├╝ror├Ąume geleitet.