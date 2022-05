HSV- und Hertha-Experte Golz tippt auf Hamburger Aufstieg

Der geb├╝rtige Berliner und ehemalige HSV-Profi Richard Golz sieht seinen ehemaligen in der Relegation im Vorteil gegen├╝ber Hertha BSC. Im entscheidenden zweiten Relegationsduell an diesem Montag (20.30 Uhr/Sky und Sat.1) tippt der langj├Ąhrige HSV-Profi und einstige Hertha-Torwarttrainer ein 0:0, das nach dem 1:0-Hinspielsieg dem HSV zur R├╝ckkehr in die Fu├čball-Bundesliga nach vier Jahren reichen w├╝rde. Golz hat zwischen 1987 und 1998 insgesamt 273 Bundesliga-Spiele f├╝r den HSV absolviert. Von 2013 bis 2015 trainierte er bei Hertha BSC die Torh├╝ter.

"Die gro├če Kunst wird sein, das Risiko nicht zu ├╝bertreiben, weil (dem HSV) ein Unentschieden reichen w├╝rde. Aber es ist eine f├╝rchterliche Konstellation, in einem Heimspiel auf Unentschieden zu spielen. Das k├Ânnte schon kribbelig werden", sagte 53-J├Ąhrige, der aktuell Sportlicher Leiter beim Nord-Regionallisten Altona 98 in Hamburg ist, am Sonntagabend in der Sendung "Sportclub" des NDR-Fernsehens. Im Fall des Aufstiegs w├╝rde es in Hamburg jedenfalls "sehr turbulent" werden.