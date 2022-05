Berufungsprozess: Clanmitglied wehrt sich gegen Haftstrafe

Der Angeklagte sei durch Daten einer elektronischen Fußfessel, die er nach VerbĂŒĂŸung einer mehrjĂ€hrigen Haftstrafe seit 2019 tragen musste, ĂŒberfĂŒhrt worden, hieß es im Urteil der ersten Instanz. "Er war an beiden Tagen vor Ort." Ob der 43-JĂ€hrige selbst geschlagen habe, sei offen geblieben. Es sei aber mit seinem Wissen und Wollen geschehen. Das Gericht folgte damals im Wesentlichen dem Antrag der StaatsanwĂ€ltin. Die Verteidiger hatten Freispruch verlangt.

Der 43-JĂ€hrige ist seit Jahren bei Polizei und Justiz bekannt - mehr als 15 Jahre hat er schon in Haft gesessen. Seit sechs Monaten steht er in einem anderen Verfahren wegen mutmaßlichen Handels mit Kriegswaffen und Drogen vor dem Landgericht. Der Berufungsprozess wird am 25. Mai fortgesetzt.