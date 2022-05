Geisel: Expertenkommission nicht immer öffentlich tagen

Bau- und Stadtentwicklungssenator Andreas Geisel hat sich daf├╝r ausgesprochen, dass die Sitzungen der Expertenkommission zum Thema Enteignung gro├čer Wohnungsunternehmen nicht generell ├Âffentlich sein sollten. "Im Grundsatz soll die Arbeit so ├Âffentlich wie m├Âglich stattfinden. Das wird die Kommission auch einhalten", sagte Geisel der Deutschen Presse-Agentur am Montag.

"Wenn es eine Expertenkommission sein soll, die auch um neue Wege ringt, dann muss man sich auch mal irren d├╝rfen, ohne dass man gleich ├Âffentlich ans Kreuz geschlagen wird", sagte Geisel. "Unter anderen Rahmenbedingungen bekommen Sie nicht das "Who is Who" der Verfassungsrechtlerinnen und -rechtler in Deutschland zusammen."