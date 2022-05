Hamburg HSV-Profi Meffert: Relegations-Pech wird zum Trauma Von dpa 24.05.2022 - 09:38 Uhr Lesedauer: 2 Min. Jonas Meffert spielt den Ball. (Quelle: Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild/dpa-bilder)

F├╝r HSV-Profi Jonas Meffert wird die Relegation zur Fu├čball-Bundesliga immer mehr zum Trauma. Dreimal stand der 27 Jahre alte defensive Mittelfeldakteur mit drei verschiedenen Vereinen in seiner Karriere in der Relegation - dreimal zog er am Ende den K├╝rzeren. "Es tut heute sehr weh, und morgen wird es auch sehr weh tun. Aber wir werden uns bald wieder zusammensetzen und nach vorne blicken. F├╝r die Stadt, die Fans und den Verein tut es mir unglaublich leid", sagte der im Vorjahr zum Hamburger SV gekommene Leistungstr├Ąger in der Stunde der erneuten Entt├Ąuschung.

"In der Relegation brauchst du halt das Qu├Ąntchen Gl├╝ck", fasste Meffert zusammen, was ihm bisher immer gefehlt hat. In der Saison 2014/15 mit dem Karlsruher SC war es f├╝r ihn gegen seinen aktuellen Verein besonders bitter. Nach dem wertvollen 1:1 im Volksparkstadion f├╝hrte der KSC daheim bis in die Nachspielzeit 1:0 und w├Ąhnte sich schon in der 1. Liga, dann glich Marcelo Diaz (90.+1 Minute) mit einem umstrittenen, aber sehenswerten Freisto├č aus und rettete den HSV doch noch in die Verl├Ąngerung. Nicolai M├╝ller traf zum 2:1 und rettete den Hanseaten die Erstliga-Zugeh├Ârigkeit (115.).