Semih Keskin neuer Cheftrainer von Viktoria Berlin

Viktoria Berlin hat einen neuen Cheftrainer. Nach dem Abstieg aus der 3. Fu├čball-Liga ├╝bernimmt in der kommenden Regionalliga-Saison Semih Keskin das Amt. Der Coach hat einen Vertrag bis Juni 2023 unterschrieben, teilte der Verein am Mittwoch mit. Keskin hat bereits zw├Âlf Jahre Trainererfahrung in der A-Jugend bei Viktoria Berlin sammeln k├Ânnen - sechs Jahre davon als Cheftrainer der U19.

"Die Idee der Vereinsf├╝hrung, mit Eigengew├Ąchsen und dem, was man in den vergangenen Jahren in der eigenen Jugendabteilung aufgebaut hat, die sportliche Entwicklung des Vereins weiter voranzutreiben und schrittweise in den Profifu├čball zur├╝ckzukehren, hat mich absolut ├╝berzeugt", sagte Keskin. Der 33-J├Ąhrige folgt auf Farat Toku der nach dem Abstieg und dem Gewinn des Berliner Landespokal Viktoria verlassen hatte.