Spielende Kleinkinder angefahren und schwer verletzt

Ein Autofahrer hat in Berlin-Kreuzberg zwei spielende Kinder angefahren und schwer verletzt. Die Jungen im Alter von zwei und vier Jahren kamen nach der Kollision in der Graefestra├če am Mittwochnachmittag mit schweren Kopfverletzungen zur Behandlung in eine Klinik, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.