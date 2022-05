Bobic schwört Hertha-Mitglieder auf neue Anstrengungen ein

Fredi Bobic hat die Mitglieder von Hertha BSC auf weitere schwere Zeiten vorbereitet, will aber f├╝r den Aufschwung des Berliner Fu├čball-Bundesligisten k├Ąmpfen. "Ich habe die Kraft und den Willen und die Positivit├Ąt zu sagen, dieser Verein kann viel mehr", sagte der Gesch├Ąftsf├╝hrer in einer leidenschaftlichen Rede bei der Hertha-Mitgliederversammlung am Sonntag. "Die Arbeit wird noch viel, viel h├Ąrter sein", sagte der 50-J├Ąhrige.

Bobic r├Ąumte ein, an der schlechten Lage mit der Rettung erst in der Bundesliga-Relegation auch "schuldig" zu sein. Aber: "Mein Anspruch war es nie, in der Abstiegszone zu spielen." In der anstehenden Transferperiode m├╝sse er wieder ├ťbersch├╝sse erzielen, k├╝ndigte Bobic erneut an. Wichtig sei es daher, dass er nach dem am Sonntag gescheiterten Misstrauensvotum mit einem funktionierenden Pr├Ąsidium zusammenarbeiten k├Ânne.