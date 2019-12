Feuerwerkskörper und Co.

Hier sind in Bielefeld an Silvester Böller verboten

30.12.2019, 09:40 Uhr | t-online.de

Ein Feuerwerk am Himmel (Symbolbild): Für die Silvesternacht gibt es in Bielefeld mehrere Böllerverbotszonen. (Quelle: teutopress/imago images)

Zu Silvester gibt es in der Bielefelder Innenstadt wieder Böllerverbotszonen. In den betroffenen Bereichen wird verstärkt kontrolliert.

Wie auch in den vergangenen Jahren sollen zu Silvester in mehreren Bereichen in Bielefeld keine Böller erlaubt sein. Das berichtetet das "Westfalen-Blatt". Dazu gehören die Promenade, der Boulevard und vor allem die Sparrenburg.

Sowohl das Mitführen als auch Zünden von Feuerwerkskörpern ist untersagt. Ab 20 Uhr werden Einlasskontrollen am Burggelände durchgeführt. Nur Personen ohne Feuerwerk und Böller dürfen das Gelände betreten. Auch einige Straßen an der Burg werden gesperrt sein. Im Einsatz sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Ordnungsamts und eines privaten Sicherheitsdienstes.

Auf dem Boulevard ist zwischen 22 und 6 Uhr böllerfreie Zone, einschließlich Ostwestfalenplatz und Europaplatz sowie zwischen Ostwestfalendamm und Joseph-Massolle-Straße.

Ab dem frühen Neujahrsmorgen wird der Umweltbetrieb für Aufräumarbeiten im Einsatz sein. Feiernde werden jedoch gebeten, ihren Müll selbstständig zu entsorgen.