Zusammenstoß mit Lkw

22-jähriger Bielefelder stirbt nach Unfall

05.06.2020, 12:06 Uhr | t-online.de

Ein Rettungshubschrauber im Einsatz (Symbolbild): Ein 22-jähriger Bielefelder ist bei einem Unfall lebensgefährlich verletzt worden und an den Folgen gestorben. (Quelle: Deutzmann/imago images)

Auf nasser Fahrbahn ist ein 22-jähriger Medikamentenlieferant aus Bielefeld in den Gegenverkehr geraten und mit einem Lkw kollidiert. Er starb wenig später an seinen schweren Verletzungen.

Ein 22-jähriger Mann aus Bielefeld ist bei einem Verkehrsunfall in Steinheim am Donnerstagnachmittag ums Leben gekommen. Das berichten mehrere Medien mit Berufung auf die Polizei übereinstimmend.

Der Medikamentenlieferant war laut WDR gegen 17 Uhr mit seinem VW Transporter auf der Vinsebecker Straße unterwegs. Offenbar geriet er wegen der nassen Fahrbahn in den Gegenverkehr und stieß dort mit einem Lkw zusammen, berichtet das "Westfalen-Blatt". Die Frontpartie des Transporters sei durch den Aufprall komplett zerstört worden, der 22-Jährige wurde lebensgefährlich verletzt. Der Lkw-Fahrer wurde laut Zeitungsbericht leicht verletzt.

Ein Hubschrauber brachte den 22-Jährigen in ein Bielefelder Krankenhaus. Dort soll er am Abend an den Folgen seiner schweren Verletzungen gestorben sein. Die Polizei ermittelt weiter zum genauen Unfallhergang.