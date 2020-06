Ursache noch unklar

Tödlicher Unfall mit Stadtbahn – Mann tot im Gleisbett

23.06.2020, 19:49 Uhr | t-online.de

Blaulicht auf einem Polizeieinsatzwagen (Symbolbild): In Bielefeld ist ein Mann bei einem Unfall mit einer Stadtbahn ums Leben gekommen. (Quelle: Die Videomanufaktur/imago images)

An der Stadtbahnhaltestelle Nordpark in Bielefeld ist ein Mann ums Leben gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde er von einer Bahn erfasst. Die genauen Umstände sind noch unklar.

Ein Mann ist am Freitagnachmittag in Bielefeld gestorben. Wie das "Westfalen-Blatt" mitteilte, soll er von tot im Gleisbett an der Stadtbahnhaltestelle Nordpark gefunden worden sein. Wie es dazu kam, sei noch nicht geklärt.

Rettungskräfte konnten vor Ort nur noch den Tod des Mannes feststellen. Die Leiche wurde unter einer Stadtbahn der Linie 3 aufgefunden. Ob dieser Zug oder ein vorheriger den Mann erfasst hat, ist unklar. Die Identität wird derzeit von der Polizei ermittelt.

Der Bahnfahrer erlitt einen Schock. Reisende oder wartende Fahrgäste waren laut "Westfalen-Blatt" nicht mehr an der unterirdischen Haltestelle anzutreffen. Der Zugverkehr an der Stadtbahnhaltestelle Nordpark wird vermutlich bis etwa 20 Uhr ruhen. Wie "Radio Bielefeld" mitteilt, fährt die Linie 3 nicht mehr zwischen Hauptbahnhof und Babenhausen.