Polizei sucht Trio

Junge Männer schmeißen Gegenstand von Autobahn

21.09.2020, 14:17 Uhr | t-online

Die Bielefelder Polizei sucht nach drei unbekannten jungen Männern, die von einer Brücke einen Gegenstand auf die A2 geschmissen haben sollen. Dabei ist ein Auto getroffen worden.

Drei junge Männer sollen nach Zeugenaussagen einen Gegenstand von einer Brücke auf ein fahrendes Auto auf der A2 geworfen haben. Das teilte die Polizei in Bielefeld am Montag mit. Demnach befuhr ein 42-Jähriger gegen frühen Sonntagabend die A2 in Richtung Hannover, als sie auf der Überführung "Sprengelweg" vor der Anschlussstelle Porta Westfalica/Veltheim drei Personen auf der Brücke bemerkten.

Die "jungen Männer", wie sie in er Polizeimitteilung beschrieben werden, warfen demnach eine unbekannten Gegenstand von der Brücke, der die Windschutzscheibe des 42-Jährigen traf. Der Autofahrer fuhr das beschädigte Auto auf den nächsten Parkplatz und verständigte die Polizei. Am Fahrzeug wurde demnach eine Splitterung festgestellt.

Währendessen flüchtete das Trio. Die Polizei in Bielefeld ermittelt nun wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Sie bittet um Hinweise, wer die jungen Männer, die dunkel gekleidet gewesen sein sollen, gesehen hat.