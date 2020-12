Callcenter in Türkei

Polizei Bielefeld bei Schlag gegen Senioren-Abzocker beteiligt

09.12.2020, 10:56 Uhr

Mit Hilfe der Polizei Bielefeld wurden 39 Personen in der Türkei festgenommen. Sie sollen Senioren per Telefon-Abzocke um Bargeld und Schmuck betrogen haben.

Die Kriminalpolizei Bielefeld hat bei der Zerschlagung einer kriminellen Organisation aus der Türkei mitgewirkt. Durch Telefonbetrügereien sollen sich die 39 Tatverdächtigen über Jahre mehr als 105 Millionen Euro gesichert haben. Die Polizei stellte Schmuck, Edelmetalle, Bargeld und Immobilien sicher. Bei der Aktion waren unter anderem auch die Polizeipräsidien München und Heilbronn dabei.

Getarnt als Polizisten riefen die Täter Senioren in Deutschland an und behaupteten, Einbrecher hätten es auf ihre Wertsachen abgesehen. Immer wieder sollen sie damit erfolgreich gewesen sein, sodass ältere Menschen Wertgegenstände an einem vereinbarten Platz ablegten. Auch in Bielefeld sollen die Täter zwischen 2018 und 2020 mehrere Senioren betrogen haben. In einem Fall im Mai 2019 erbeuteten sie Gold und Schmuck im Wert von über einer Million Euro.



Durch Ermittlungen der Polizei Bielefeld konnten in diesen Fällen bereits sogenannte "Abholer" verhaftet werden. Nachforschungen führten darüber hinaus auch zu neuen Erkenntnissen der Hintermänner und Drahtzieher in der Türkei. Diese wurden an die türkischen Behörden in Izmir übermittelt. Die Ermittlungen in Izmir werden wegen des Bildens einer kriminellen Vereinigung, qualifizierten Betrugs, Geldwäsche und anderen Delikten geführt.