Bielefeld

Wüst will Wahlkampf sofort starten

23.10.2021, 14:08 Uhr | dpa

Der designierte nordrhein-westfälische Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) hat schon für kommende Woche das Startsignal für den Landtagswahlkampf gegeben. "Ich will durchstarten", sagte Wüst am Samstag beim Landesparteitag in Bielefeld. Kommende Woche werde die NRW-CDU die Kampagne "Du zählst" starten. "Wir werden sofort damit anfangen zuzuhören", sagte Wüst in seiner Bewerbungsrede für den Landesvorsitz der NRW-CDU. Jeder Einzelne in NRW solle mit seinen Sorgen und Nöten gehört werden. Die Landtagswahl in NRW ist am 15. Mai 2022.

Die rund 660 Delegierten feierten Wüst wie zuvor auch den scheidenden Ministerpräsidenten Armin Laschet mit stehenden Ovationen. Viele hielten Schilder hoch, auf denen "Team Wüst" stand.

Landesverkehrsminister Wüst sollte im Anschluss an die Rede zum Nachfolger Laschets als Landesparteichef gewählt werden. Eine Gegenkandidatur gab es nicht. Wüst soll am kommenden Mittwoch im Landtag auch als neuer NRW-Ministerpräsident gewählt werden. Unionskanzlerkandidat Laschet hatte schon vor der Bundestagswahl angekündigt, auch im Fall eines Scheiterns nicht nach NRW zurückzukehren.

Wüst sicherte zu, die NRW-CDU werde "bodenständig und offen", aber auch selbstkritisch bleiben. "Wir müssen offen bleiben und unsere Fühler ausstrecken." Die Partei dürfe sich nicht abschotten, sondern müsse in alle Gesellschaftsbereiche hineinhören und auch in Zukunft breit aufgestellt bleiben.