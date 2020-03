Kampf gegen Coronavirus

Schneider der Bonner Oper nähen Atemschutzmasken

25.03.2020, 08:06 Uhr | t-online.de

Die Bonner Oper hat den Betrieb wegen der Corona-Pandemie eingestellt. Doch die Kostümwerkstatt hat dennoch viel zu tun: Sie stellt derzeit 1.000 Atemschutzmasken pro Woche her.

Obwohl sämtliche Aufführungen der Bonner Oper wegen der aktuellen Corona-Krise bis auf Weiteres ausfallen, haben die fünf Schneider und Schneiderinnen der Kostümabteilung derzeit trotzdem alle Hände voll zu tun. Sie haben sich von nun an vorgenommen, in jeder Woche 1.000 Atemschutzmasken für Feuerwehr und Polizei zu nähen, teilt das Haus auf Twitter mit.

Das Ziel: 1000x Mundschutz für Polizei und Feuerwehr ✂️😷



Unsere Kostümabteilung arbeitet auf Hochtouren und stellt Schutzmasken her ❤️



Hier geht’s zum aktuellen Beitrag der WDR Lokalzeit aus Bonn 👉 https://t.co/PNLrj5nNVA#Bonn #GemeinsamStark #Schutzmasken #StayAtHome pic.twitter.com/Rg2kNXEru3 — Theater Bonn (@Theater_Bonn) March 24, 2020

Anlass sei ein Gespräch des Gewandmeisters Gerhard Kreuzer mit seiner Schwester gewesen, die als "Helferin in Not" im Einsatz sei und von fehlenden Schutzmasken berichtet habe, berichtet der "General-Anzeiger". Gleichzeitig sei ein Aufruf der Kostümschaffenden in Deutschland per E-Mail eingetroffen, freie Kapazitäten für solche Zwecke zu nutzen, sagte Kreuzer dem WDR. Bei seinen Kollegen traf er deshalb auf offene Ohren, als er vorschlug, für die Helfer Atemschutzmasken zu nähen. Diese werden nun laut Zeitungsbericht von den Schneidern in der Werkstatt und in Heimarbeit gefertigt und bestehen aus unbehandelter und naturfarbener Baumwolle. Der Vorteil: Der Mundschutz kann nach Gebrauch gewaschen werden.

Als Vorlage diente eine Nähanleitung der Stadt Essen, die sie wie berichtet in der vergangenen Woche veröffentlicht hatte. "Die haben wir optimiert, dass die Bearbeitung schnell geht", so Kreuzer im WDR-Bericht. Zwar entspreche dieser genähte Mundschutz nicht den Hygienestandards in den Krankenhäusern, dennoch könne er Helfern vor einer Tröpfcheninfektion schützen.