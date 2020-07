Täter polizeilich bekannt

Streit unter Bonner Clans eskaliert – drei Verletzte

07.07.2020, 11:02 Uhr | t-online.de

Unter zwei Bonner Familien-Clans hat es Streitigkeiten gegeben. Die Situation eskalierte. Es gab mehrere Verletzte, ein Mann wurde mit einem Messer verletzt.

In Bonn ist ein Streit zwischen zwei Clans eskaliert. Wie die Polizei mitteilt, seien am Montagabend etwa zehn Personen an der Auseinandersetzung auf dem Brüser Berg beteiligt gewesen. Es gab mehrere Verletzte. Zwei Personen wurden vorläufig festgenommen.

Die Polizei rückte am Abend mit einem Großaufgebot in der Borsigallee an. Offenbar gerieten die zwei Familien gegen 21.45 Uhr in Streit. Daraus entwickelte sich laut Polizei schnell eine körperliche Auseinandersetzung, bei der ein 23-Jähriger mit einem Messer verletzt worden ist. Zeugen alarmierten die Beamten.

Erneute Auseinandersetzung

Vor Ort wurden zwei Männer im Alter von 32 und 39 Jahren vorläufig festgenommen. Neben dem 23-Jährigen musste eine 27-jährige Frau sowie ein 29-jähriger Beschuldigter im Krankenhaus behandelt werden. Der 29-Jährige ist polizeilich bekannt.

Gegen 23 Uhr kam es schließlich erneut zu einem Streit zwischen Mitgliedern der zwei syrischen Familien. Nachdem ein 34-Jähriger ein Messer gezogen hatte, setzten die Einsatzkräfte Pfefferspray gegen ihn ein. Der Grund der Streitigkeiten ist noch unklar. Wie die Polizei mitteilt, habe das unkooperative Verhalten der Beteiligten die Ermittlungen erschwert.