Inzidenzwert 50 überschritten

Verschärfte Corona-Regeln in Bonn treten in Kraft

19.10.2020, 12:08 Uhr | t-online

Die Sternstraße in Bonn: In Fußgängerzonen herrscht ab sofort Maskenpflicht. (Quelle: Schöning/Archivbild/imago images)

Bonn hat die Sieben-Tage-Inzidenz 50 überschritten und deshalb schärfere Corona-Maßnahmen eingeführt. Dazu zählt auch eine erweiterte Maskenpflicht.

Die Corona-Zahlen steigen in NRW stark an. Auch in Bonn ist der Inzidenzwert von 50 am Wochenende überschritten worden. Darauf folgten strengere Auflagen und Regeln.

Die Bundesstadt führte unter anderem eine Maskenpflicht in den Bonner und Bad Godesberger Fußgängerzonen und auf öffentlichen Plätzen ein. Eine genaue Übersicht der Straßen in den einzelnen Bezirken finden Sie hier. Alle Personen, die zu Fuß in den Bereichen unterwegs sind, müssen eine Maske tragen. Mit Hunderten Plakaten soll darauf aufmerksam gemacht werden.



Alkoholverbot und Sperrstunde

Darüber hinaus dürfen sich nur noch maximal fünf Personen aus unterschiedlichen Haushalten draußen treffen. Dazu gibt es ein Alkoholverkaufsverbot von 22 bis 6 Uhr sowie eine Sperrstunde für Gaststätten von 23 bis 6 Uhr.

Bei allen Veranstaltungen und Versammlungen im Innenbereich und geschlossenen Räumen sowie in Bibliotheken gilt zudem nun eine Maskenpflicht – auch am Sitzplatz. Bei regulären Trauungen sind zudem nur zehn Gäste zugelassen, bei Ambiente-Trauungen 25 Personen. Ein Sektempfang oder anschließender Umtrunk sind jedoch nicht erlaubt. Bei Beerdigung dürfen höchstens 50 Trauergäste erscheinen.

Alle aktuellen Maßnahmen und Regeln sind am Wochenende in Kraft getreten und hier gelistet.