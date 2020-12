Einsatz in Bonn

Leeres Ruderboot auf Rhein gesichtet – Suche nach Insassen

26.12.2020, 16:19 Uhr | t-online

In Bonn hat es zu Weihnachten einen größeren Rettungseinsatz am Rhein gegeben. Dort wurde ein gekentertes Ruderboot gemeldet. Doch nach Personen in Not haben die Retter vergeblich gesucht.

Einsatz am ersten Weihnachtsfeiertag: Am Freitag wurde der Wasserrettung ein gekentertes Ruderboot auf dem Rhein gemeldet. Es soll sich den Angaben zufolge auf Höhe des Von-Sandt-Ufers in Bonn-Rüngsdorf befunden haben.

Wie die Feuerwehr am Samstag mitteilte, rückte man mit einem Großaufgebot aus den Feuerwehren Bonn, Königswinter und Bad Honnef an. Auch die DLRG Bonn und die Wasserschutzpolizei waren im Einsatz. Zudem wurde der Rettungshubschrauber "Christoph 3" aus Köln angefordert.

Intensive Suche auf Rhein

Schließlich fanden die Retter das herrenlose Ruderboot im Bereich Bonn-Plittersdorf. Trotz intensiver Suche habe man keine Personen in Not im Rhein entdeckt.



Das Boot hatte sich wohl aufgrund des steigenden Wasserstandes des Rheins losgerissen, heißt es von der Feuerwehr. Es war in den vergangenen Tagen als vermisst gemeldet worden.