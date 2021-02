Keine Hochwasser-Entwarnung

Bonn rechnet weiter mit steigendem Rheinpegel

04.02.2021, 12:27 Uhr | t-online

Obwohl der Pegel des Rheins schon leicht gesunken ist, gibt es für die Stadt Bonn keine Entwarnung. In den nächsten Tagen soll das Wasser weiter steigen.

Der Hochwasserpegel in Bonn ist mittlerweile auf 7,91 Meter angestiegen – bis Freitag rechnet die Stadt mit einer Höhe von 8,50 Metern. Schon seit Tagen ist die Uferpormmenade überschwemmt. Bereits am Wochenende hat die Stadt alle nötigen Maßnahmen getroffen. Autos im Bereich des Brassertufers mussten von den Haltern weggefahren werden oder wurden vom Stadtordnungsdienst abgeschleppt.

In Beuel mussten Dammbalken zum Schutz der Prommenade in Auerberg und an der Beueler Rheinpromenadeeingebaut werden, berichtet die Stadt. Das Tiefbauamt hat außerdem zum Schutz der Kanalisation einige Schieber im Kanalnetz geschlossen. So soll das Eindringen von Rheinwasser in das System verhindert werden.

Auch der Verkehr in Bonn ist von dem Hochwasser betroffen. Die Fähre zwischen Graurheindorf und Mondorf hat ihren Betrieb eingestellt. Wegen der Überschwemmung von Bahnhaltestellen kann die Linie 66 bis auf Weiteres nicht mehr fahren. Auch der "Alte Zoll" ist überschwemmt.