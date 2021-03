Angeklagter gestand

Eltern getötet – 32-Jähriger muss lebenslang in Haft

29.03.2021, 15:51 Uhr | AFP

Das Landgericht in Bonn: Ein 32-Jähriger ist zu lebenslanger Haft verurteilt worden. (Quelle: Dominik Bund/Symbolbild/imago images)

Das Landgericht Bonn hat sein Urteil gegen einen 32-Jährigen wegen Mordes und Totschlags an den eigenen Eltern bekräftigt. Zuvor hatte der Bundesgerichtshof ein früheres Urteil aufgehoben.

Im neu aufgerollten Prozess um ein getötetes Ehepaar im nordrhein-westfälischen Weilerswist ist der 32-jährige Sohn der Opfer erneut zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt worden. Das Landgericht Bonn befand den Angeklagten am Montag wegen des Mordes an seinem Vater und des Totschlags an seiner Mutter schuldig, wie eine Gerichtssprecherin mitteilte. Die besondere Schwere der Schuld wurde demnach nicht festgestellt.

Damit bestätigte das Landgericht sein früheres Urteil, das der Bundesgerichtshof in Karlsruhe im November aufgehoben hatte. Die Generalstaatsanwaltschaft hatte daran gezweifelt, dass es sich bei der Tötung des Vaters um Mord handelte, weswegen das Verfahren neu aufgerollt werden musste. Sowohl im ersten als auch im zweiten Prozess gestand der Angeklagte die Tat.

Sohn ging nach Tat auf sein Zimmer

Am 30. April 2019 hatte der damals 30-jährige Angeklagte seine 60 Jahre alte Mutter und seinen 62 Jahre alten Vater in deren Einfamilienhaus in Weilerswist getötet. Die Mutter rief damals laut Polizeiangaben den Notruf, weil ihr Sohn ihren Mann attackierte.

Die daraufhin ausgerückten Beamten der Polizei Euskirchen entdeckten die Anruferin und ihren 62-jährigen Ehemann leblos in ihrem Haus. Beide erlagen noch am Tatort ihren schweren Stichverletzungen.

Der zum Tatzeitpunkt 30-jährige Sohn der Opfer befand sich demnach beim Eintreffen der Polizisten in seinem Zimmer und wurde festgenommen. Die mutmaßliche Tatwaffe, ein Messer, wurde ebenfalls bei ihm gefunden. Der Mann befindet sich seitdem in Untersuchungshaft.