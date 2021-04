Mordkommission ermittelt

Kind durch Schüsse schwer verletzt

10.04.2021, 17:48 Uhr | t-online

In Königswinter hat ein Unbekannter auf einen Elfjährigen geschossen. Das Kind musste in einer Bonner Klinik operiert werden. Nun sucht die Polizei Zeugen.

Schüsse aus einer Luftdruckwaffe haben einen Elfjährigen in Königswinter verletzt. Das Kind kam am Donnerstag in ein Krankenhaus in Siegburg. Als dort die Ursache der Verletzungen festgestellt wurde, ist der Junge in eine Bonner Klinik verlegt worden. Dort wurde er noch in der gleichen Nacht operiert, teilte die Polizei am Samstag mit.

Die Verletzungen des Jungen hätten lebensgefährlich sein können, berichtet der "Kölner Stadt-Anzeiger". Der Zustand des Kindes sei inzwischen stabil, sagte ein Polizeisprecher der Zeitung.

Unterdessen hat die Mordkommission der Polizei Bonn die Ermittlungen aufgenommen. Die Beamten suchen Zeugen, die am 8. April zwischen 14 und 17 Uhr verdächtige Beobachtungen im Bereich der Friedrichshöher Straße und Florianstraße in Königswinter-Bockeroth gemacht haben.