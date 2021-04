"Extrem ruhig"

Bonner halten sich an Ausgangssperre

25.04.2021, 15:37 Uhr | dpa

In der Bonner Heerstraße blühen die Kirschbäume: Während der Ausgangssperre ist es auch an diesem beliebten Fotomotiv ruhig geworden. (Quelle: Wolfgang Rattay/Reuters)

Die Straßen sind leer: Zum Beginn der Ausgangssperre haben sich die Bonner an die neuen Corona-Regeln des Bundes gehalten. Es gab aber viel Aufklärungsbedarf zu den neuen Maßnahmen.

In vielen Städten in Nordrhein-Westfalen mit hohen Corona-Infektionszahlen haben in der Nacht zu Sonntag die ersten Kontrollen aufgrund der neuen Ausgangssperre stattgefunden. Im betroffenen Zeitraum zwischen 22 und 5 Uhr sei es aus Sicht der Polizeileitstellen zu keinen größeren Problemen gekommen, wie zum Beispiel in Bonn.



Die Heerstraße in Bonn: Die Kirschblüten ziehen viele Besucher an – tagsüber. (Quelle: Wolfgang Rattay/Reuters)



Ein Polizeisprecher beschrieb die nächtliche Lage als "extrem ruhig". Es habe aber sehr viele Bürgeranfragen zu den Ausgangsbeschränkungen gegeben. Auch die Kirschblüten im Bonner Zentrum zogen – anders als noch tagsüber – keine Besucher mehr an.



Einige Regionen in NRW hatten bereits in der Nacht auf Samstag von 0 Uhr bis 5 Uhr gezielt kontrolliert, zum Beispiel in Bochum oder Essen. Manche Kommunen hatten auch schon vor der bundesweiten Notbremse Beschränkungen erlassen.