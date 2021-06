Hagen

Inzidenz sinkt weiter: Nur noch Hagen und Bonn über 35

10.06.2021, 09:01 Uhr | dpa

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Nordrhein-Westfalen geht weiter zurück. Das Robert Koch-Institut (RKI) meldete am Donnerstag einen Wert von 20,8 Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern in den vergangenen sieben Tagen - deutlich weniger als am Vortag (23,2). Am Dienstag hatte der Wert noch bei 26 gelegen. Binnen eines Tages meldeten die NRW-Gesundheitsämter dem RKI 701 weitere Corona-Neuinfektionen. Die Zahl der Todesfälle stieg um 15.

Nach der RKI-Übersicht lagen am Donnerstag von den insgesamt 53 Kreisen und kreisfreien Städten nur noch Hagen (50,9) und Bonn (44,3) über der Schwelle von 35 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern in den vergangenen sieben Tagen. Für die größte NRW-Stadt Köln registrierte das RKI mit 20,2 allerdings wieder einen leichten Zuwachs (Vortag 18,3). Die Inzidenz lag - genauso wie in der Landeshauptstadt Düsseldorf (23,6) - aber weiter sehr deutlich unter dem Schwellenwert von 35. Die niedrigsten Neuinfektionszahlen werden weiter aus dem Münsterland gemeldet: Coesfeld hatte mit 5,4 am Donnerstag den niedrigsten Wert im Land, gefolgt von Münster (6,3).