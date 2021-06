Auto und Linienbus

Drei Schwerverletzte nach Verkehrsunfall

25.06.2021, 11:07 Uhr | t-online

Ein Notarztwagen während der Fahrt (Symbolbild): Die Insassen des Pkw wurden schwer verletzt in Krankenhäuser gefahren. (Quelle: imagebroker/imago images)

Über Rot gefahren: Nachdem eine Fahrerin in Bonn eine Ampel missachtet hat, ist es zu einem schweren Unfall gekommen. Die 40-Jährige und zwei weitere Insassen des Autos mussten in Krankenhäuser gebracht werden.

Bei einer Kollision von einem Auto und einem Bus in Bonn sind drei Menschen schwer verletzt worden. Am Donnerstagabend gegen 18:15 Uhr passierte der Unfall auf dem Konrad-Adenauer-Damm am Brüser Berg. Eine 40-jährige Fahrerin soll nach derzeitigem Erkenntnisstand eine rote Ampel missachtet haben und krachte mit einem Linienbus zusammen.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde ihr Hyundai gegen eine Fußgängerampel geschleudert. Die 40-Jährige und ihre beiden Beifahrer, fünf und 18 Jahre alt, mussten mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Insassen des Linienbusses blieben unverletzt.



Da der Hyundai nicht mehr fahrbereit war, musste das Fahrzeug abgeschleppt werden. Die Strecke musste für die Dauer der Arbeiten gesperrt werden. Nun hat die Bonner Polizei die Ermittlungen aufgenommen.