Auf Landstraße bei Bonn

Radfahrerin wird bei Unfall lebensgefährlich verletzt

17.08.2021, 09:57 Uhr | t-online

Ein Rettungshubschrauber bei Bonn im Einsatz: Nach einer Kollision mit einem Auto musste eine E-Bike-Fahrerin schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Bei einem Unfall in Wachtberg-Adendorf bei Bonn wurde eine E-Bike-Fahrerin schwer verletzt. Am Dienstagmorgen war die Frau gegen 7 Uhr mit ihrem Rad auf der L 123 in Richtung Arzdorf unterwegs.

Als sie von dort auf einen Feldweg abbiegen wollte, kam es zur Kollision mit einem Pkw. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei soll sie mit ihrem ausgestreckten Arm angezeigt haben, dass sie abbiegen wollte. Eine 62-jährige Autofahrerin, die in die gleiche Richtung fuhr, soll das übersehen haben. Sie fuhr auf die Radfahrerin auf.

Landstraße nach Unfall gesperrt

Obwohl die 43-Jährige einen Schutzhelm trug, wurde sie schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber brachte sie in ein Krankenhaus. Lebensgefahr konnte noch nicht ausgeschlossen werden.

Die Landstraße musste für die Dauer der Unfallaufnahme zeitweise voll gesperrt werden. Zunächst hat ein Team der Kölner Polizei den Unfall aufgenommen. Nun übernimmt das Verkehrskommissariat der Bonner Polizei die Ermittlungen.