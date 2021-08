Mit Schussverletzungen

Zwei Tote in Garten gefunden – Mordkommission ermittelt

24.08.2021, 11:06 Uhr | dpa, t-online

Im Garten eines Hauses im Rhein-Sieg-Kreis hat die Polizei zwei Tote gefunden. Eine Mordkommission hat die Ermittlungen aufgenommen.

Ein 34 Jahre alter Mann und eine 33 Jahre alt Frau sind in Windeck bei Bonn offenbar durch Schussverletzungen ums Leben gekommen. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, hatte ein Zeuge die Beamten am Montagmittag gegen 13.15 Uhr alarmiert.

Die Leichen lagen im Garten eines Hauses in Windeck-Hurst im Rhein-Sieg-Kreis. Dem Vernehmen nach kannten sich der Mann und die Frau, waren aber kein Paar. Für Dienstag ist eine Obduktion angesetzt.



Eine Mordkommission hat die Ermittlungen aufgenommen. Hintergründe und Ablauf der Tat sind noch völlig unklar. Kurzzeitig habe es einen möglichen Tatverdächtigen gegeben, den man aber nach einer Vernehmung und Überprüfung wieder entlassen habe, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag.