Bonn

Telekom setzt Übertragung Bayern München - ZSKA Moskau ab

24.02.2022, 16:39 Uhr | dpa

Die Telekom hat angesichts der russischen Invasion in die Ukraine die Basketball-Übertragung des Euroleague-Spiels Bayern München gegen ZSKA Moskau bei seinem Internet-Angebot MagentaSport abgesetzt. "Auch die weiteren Partien mit russischer Beteiligung entfallen bis auf Weiteres", teilte das Unternehmen am Donnerstag rund drei Stunden vor der um 19 Uhr angesetzten Partie mit. "Wir bitten die Fans um Verständnis." Die Telekom hält für den deutschen Markt die Übertragungsrechte an dem Wettbewerb.