Sachsen ist Spitzenreiter beim Anbau von Schlafmohn

In Sachsen wird bundesweit am meisten Schlafmohn angebaut. Der Freistaat verf├╝ge ├╝ber eine Anbaufl├Ąche von 303 Hektar, bundesweit sind es insgesamt 1077, teilte das Bundesinstitut f├╝r Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) am Freitag in Bonn mit. Demnach haben in Deutschland rund 190 Landwirte und landwirtschaftliche Betriebe eine bet├Ąubungsmittelrechtliche Erlaubnis von der Bundesopiumstelle zum Anbau von Schlafmohn (Papaver somniferum). Diese Zahl habe sich in den letzten sechs Jahren nahezu verdreifacht, hie├č es in der Mitteilung.