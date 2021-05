Festnahme in Bremen

Polizei verhinderte womöglich Anschlag auf Synagoge

19.05.2021, 18:17 Uhr | t-online, EP

Ein Polizist steht vor dem Bremer Rathaus (Archivbild): Auf eine Synagoge in Bremen soll offenbar ein Anschlag geplant worden sein. (Quelle: Schmidbauer/imago images)

Eine Synagoge in Bremen sollte wohlmöglich Ziel eines Anschlages werden. Die Polizei hat einen Verdächtigen festgenommen, der aktuell vernommen wird.

Die Polizei in Bremen hat am Mittwochmorgen einen Mann festgenommen. Er wird verdächtigt, einen Anschlag auf die Synagoge im Bremer Stadtteil Schwachhausen geplant zu haben, berichtet der "Spiegel". Ermittlungen hätten ergeben, "dass eine Einzelperson beabsichtigt, einen Anschlag auf die Synagoge in Bremen begehen zu wollen", heißt es.

Die jüdische Gemeinde wurde informiert und die Polizei hat die Schutzmaßnahmen vor der Synagoge verschärft. Gegenüber t-online erklärte ein Sprecher der Polizei, dass eine Person derzeit vernommen werde. "Für eine Bewertung ist es aber noch zu früh", so die Polizei weiter. Die Ermittlungen dauern an.