Bremen

Favorit Anfang: Bremen präsentiert bald neuen Trainer

30.05.2021, 13:05 Uhr | dpa

Bundesliga-Absteiger Werder Bremen wird nach Aussage von Sportchef Frank Baumann in den kommenden Tagen einen neuen Trainer präsentieren. Als Favorit gilt laut "Bild am Sonntag" Markus Anfang vom Zweitliga-Konkurrenten SV Darmstadt 98. Auch Peter Zeidler (FC St. Gallen), Ole Werner (Holstein Kiel) und Stefan Leitl (SpVgg Greuther Fürth) sind demnach in der engeren Auswahl.

Auch eine mögliche Ablöse würde die Bremer nicht abschrecken. Anfang ist beispielsweise noch bis 2022 an Darmstadt gebunden. "Wir wollen jemanden finden, der uns schnellstmöglich in die 1. Liga zurückführt. Das ist für mich die wichtigste Person in einem Verein. In einem gewissen Rahmen sind wir deshalb auch bereit, eine Ablösesumme zu zahlen", sagte Baumann im Interview des Multimedia-Portals "deichstube.de". Zuletzt war Florian Kohfeldt knapp 3,5 Jahre lang Coach von Werder. Thomas Schaaf war nach der Kohfeldt-Trennung am 16. Mai für eine Partie Trainer der Bremer.

Mitte Juni wird der vierfache deutsche Meister die Vorbereitung auf die neue Zweitliga-Saison starten, die am 23. Juli beginnen wird.