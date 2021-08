Bremen

Mann transportiert Hausstand in überladenem Fahrzeug

24.08.2021, 13:19 Uhr | dpa

Ein 24-Jähriger hat seinen gesamten Hausstand in einem überladenen Kleintransporter am Montagnachmittag auf der A1 bei Bremen transportiert. Der Mann sei auf der Durchreise von Großbritannien nach Rumänien gewesen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Die Beamten verboten ihm die Weiterfahrt. Sie hätten am Fahrzeug weitere erhebliche Mängel festgestellt, etwa starke Durchrostungen und beschädigte Reifen. Der Fahrer musste ein Bußgeld und die technische Untersuchung bezahlen. Die Überladung eines Kleintransporters wirkt sich negativ auf Fahreigenschaften, Fahrstabilität und das Bremsverhalten aus, wie die Polizei betonte.